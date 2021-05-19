7319 test yapıldı, 31'i yerel 36 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7319 olup, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 2 kişi Mağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-1 / Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ Kumsal-2 / Hamitköy-1/ Metehan-1
Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Karakum-1 / Lapta-2 / Yukarı Girne-4 / Çatalköy-1 Karaoğlanoğlu-3
Mağusa Merkez -2
19 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7319
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.132.768
Toplam Vaka Sayısı: 6995
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6588
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 374
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 60
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 62
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 520
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5121
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