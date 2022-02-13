  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

74 Esirlerine Maaş

» »
74 Esirlerine Maaş
74 Esirlerine Maaş

 1974 Barış Harekâtı sırasında esir düşen Rumlar, “48 yıllık mücadelenin sonunda”, Rum yönetiminden aylık 200’er Euro “esirlik maaşı” almayı başardı.

Fileleftheros’un manşete çektiği habere göre 74 esirleri derneği heyeti dün Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ile görüştü. Görüşmede kriter veya herhangi başka bir prosedür gerekmeksizin toplam 700 kişiye 1 Ocak 2022’den başlayacak şekilde aylık 200’er Euro ödenek verilmesinde anlaşmaya varıldı. Bu ödeneğin Rum yönetimine yıllık maliyeti 1 milyon 500 bin Euro olacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrikalı Bebeğe 5 Bin Euro’ya Avrupalı Baba12 Şubat 2022 Cumartesi 13:38
  • Nikos Nuris: “TMK Üzerinden Yapılan Satışları KIP Bilebilir”12 Şubat 2022 Cumartesi 13:16
  • Kasulidis’in GYÖ Odaklı Temas Maratonu12 Şubat 2022 Cumartesi 12:34
  • Güneyde 4 Can Kaybı, 2 Bin 485 Vaka,11 Şubat 2022 Cuma 22:06
  • Hız Kameralarına Yönelik Cezalar11 Şubat 2022 Cuma 18:52
  • Solya Bölgesine Helikopter Pisti11 Şubat 2022 Cuma 18:31
  • Rum Motorlu Araçlar Dairesi’nde Lüks Araba Çetesi11 Şubat 2022 Cuma 18:18
  • Hellimde Denetim Yok11 Şubat 2022 Cuma 17:57
  • Anastasiadis, Macron Ve Kerry İle Görüşecek11 Şubat 2022 Cuma 17:41
  • Larnaka Hamit Bey Meydanı Yanındaki Osmanlı Hamamı Restore Ediliyor11 Şubat 2022 Cuma 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti