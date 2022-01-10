  • BIST 2.071,34
  • Altın 792.70851
  • Dolar 13.8633
  • Euro 15.6912
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

74 Kaza 1 Ölü

» »
Geçtiğimiz hafta toplamda 74 adet kaza meydana gelmiştir.
74 Kaza 1 Ölü

3 Ocak- 9 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (74) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (21) yaralanmayla ve (52) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (27) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (12), yakın takip (14) ve diğer etkenler (11) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1645,250 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa:  29

Gazimağusa:  20

Girne: 19

Güzelyurt: 2

İskele: 4

 

 3 Ocak- 9 Ocak 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 9192 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1184 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;

 

Sürat ( 264 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 32 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (145 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 15 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 25 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 202 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 80 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 120 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 59 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 52 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 173 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ: Farklı virüslerle enfekte olan kişilerin COVID-19 yanlış pozitif tanı aldıklarını belirledik10 Ocak 2022 Pazartesi 13:49
  • Seçmenler hangi sandıkta oy kullanacaklarını internet adresinden öğrenebilecek10 Ocak 2022 Pazartesi 13:45
  • Nurel: Yabancılara arazi değil konut satmalıyız10 Ocak 2022 Pazartesi 13:32
  • Özyiğit: 23 Ocak'ta Halkımızla Beraber Yeni Bir Yol Çizeceğiz10 Ocak 2022 Pazartesi 13:03
  • En çok yağış Çamlıbel'e düştü10 Ocak 2022 Pazartesi 13:00
  • Esentepe'de elektrik kesintisi!10 Ocak 2022 Pazartesi 12:57
  • Bakan Amcaoğlu: İşine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak10 Ocak 2022 Pazartesi 12:51
  • Öğretmen hazırlık ödenekleri ödeniyor10 Ocak 2022 Pazartesi 12:36
  • Ataoğlu: Gençlik ve Spor ayrı bir bakanlık olacak10 Ocak 2022 Pazartesi 12:33
  • Erhürman: Tarımsal kalkınma planı hazırlanacak10 Ocak 2022 Pazartesi 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti