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74 vaka, 1 Ölü!

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74 vaka, 1 Ölü!
74 vaka, 1 Ölü!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.614 olup, 57’sicyerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 61 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 57 kişi ise yerel vakadır.

24 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

4 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.614

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13

Yerel Vaka Sayısı: 57

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.004.430

Toplam Vaka Sayısı: 19.848

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.899

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 870

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 815

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3507

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 528

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1017

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7851

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 59.968

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