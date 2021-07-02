74 Yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Mezun Oldu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bu sene bir ilk yaşandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bu sene bir ilk yaşandı. Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran, 74 yaşındaki Nimet Süner bu yıl mezun olarak doktor oldu.

VELİEFENDİ'DE MEZUNİYET TÖRENİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 194. yıl 188. Dönem mezuniyet töreni Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti.

2014 yılından bu yana Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında öğrenim gören mezunlar, coşkulu bir törenin ardından keplerini havaya fırlatarak, öğrenci olarak girdikleri okuldan doktor olarak ayrıldılar.

74 YAŞINDA MEZUN OLDU

Mezuniyet törenine gelenler, mezun doktor adaylarının yanında, oldukça yaşı ilerleyen bir mezun doktor görünce, şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Her sene doktor olan öğrencileri için mezuniyet düzenleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, bu sene bir ilk yaşandı.

Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran, 74 yaşındaki Nimet Süner, bu sene mezun olarak doktor oldu.

"1964-65 GİRİŞLİYİM"

1964-1965 senesi İstanbul Tıp'a girdiğini belirten Süner "3. sınıfta okuduğum sene evlendim. 2 sene ara verdim, geri döndüğümde üniversite kaydımı silmişti. Çalışma hayatına başladım 35 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara gittim" dedi.

"DEVLET MEMURU OLAMAM

Süner "Bir gün televizyon izlerken eski öğrencilere af çıktığını gördüm ve yarım bıraktığım okulumu bitirmeye karar verdim. Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim 9 senemi aldı" diye konuştu.

Doktorluk yapmak istediğini dile getiren Süner, 'gelecek' planlarını şöyle anlattı: "Doktorluk mesleğimi yapmak tabii ki isterim koşullara bağlı yaşımın dörtte üçünü doldurdum. 100 sene olarak hesaplarsak bunu yapmak isterim. Yaşımın büyük olmasından dolayı devlet memuru olamam. Serbest çalışabilirim, iş yeri hekimliği ve tıpla ilgili faaliyetlerde bulunabilirim."

MEZUNİYET FOTOĞRAFI

Çevresinden güzel tepkiler aldığını dile getiren Süner, ailesiyle birlikte mezuniyet fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.