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74 yaşındaki adam sahtekarlıkla 164 bin TL aldı

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Türkiye’de sakin bir şahsa kendisini KKTC vatandaşı yapacağını söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra, 164 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği belirtilen 72 yaşındaki Mehmet Metin Piroğlu dün mahkemeye çıkarıldı.
74 yaşındaki adam sahtekarlıkla 164 bin TL aldı

Türkiye’de sakin bir şahsa kendisini KKTC vatandaşı yapacağını söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra, 164 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği belirtilen 72 yaşındaki Mehmet Metin Piroğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan mesele ile ilgili olguları aktardı.

Artan, zanlının Girne’de Temmuz-Ağustos 2020 ayları içerinde yalan olduğunu bildiği, doğru olduğuna inanmadığı halde Türkiye’de sakin bir şahsa kendisini KKTC vatandaşı yapacağını söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra, söz konusu şahıstan toplam 164 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Artan, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, bir gün süre ile tutuklu kaldığını söyledi. Polis, zanlı ile şikayetçi arasında telefonla yapılan görüşmelere dair ses kayıtları olduğunu ancak zanlının şu anda hasta olmasından dolayı ses örneği alınamadığını ancak ileride temin edilip, karşılaştırma yapılacağını söyledi.

Artan, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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