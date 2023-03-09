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75 baş kasaplık hayvan satışa çıkarıldı

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Ercan Devlet Üretme Çiftliği’ndeki 50 baş kasaplık oğlak ve 25 baş kasaplık keçi satışa çıkarıldı.
75 baş kasaplık hayvan satışa çıkarıldı

Yapılan açıklamada hayvanların satın alınabilmesiyle ilgili şartlar şöyle sıralandı:

“Kasaplık hayvanlar kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak. Taban fiyat oğlak için 85 TL/Kg ve keçi için 65 TL/Kg olarak belirlendi. Teklifler KDV’siz olarak verilecek. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değil. Ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. Kasaplık satışına sunulan hayvanlar ilgili çiftliklerde görülebilecek. Teklifler en geç 17 Mart, 2023 Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılacak. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.  İhaleyi kazananlar en geç 24 Mart Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 24 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecek.”

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