Yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın izini sürmek için harekete geçen dedektiflik bürosu çalışmalarını tamamladı.

Yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın izini sürmek için harekete geçen dedektiflik bürosu çalışmalarını tamamladı.