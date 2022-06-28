  • BIST 2.522,64
  • Altın 975.211
  • Dolar 16.6223
  • Euro 17.5055
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

75 Kaza 15 Yaralı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
75 Kaza 15 Yaralı

20 Haziran-26 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (75) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (13) yaralanmayla ve (62) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (15) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (11), yakın takip (12) ve diğer etkenler (15) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,423,868 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 30
Gazimağusa : 18
Girne : 25
Güzelyurt : 1
İskele : 1

20 Haziran -26 Haziran 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 7371 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 744 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 189 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 20 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 81 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 11 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 144 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 62 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 50 ), Trafik Işıklarına Uymamak (4), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 5), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 3 ) ve 105 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 61 Yaşındaki Kadın İşyerinde Ölü Bulundu28 Haziran 2022 Salı 15:59
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı28 Haziran 2022 Salı 15:49
  • 26 Yaşındaki Erkek Evinde Ölü Bulundu28 Haziran 2022 Salı 15:47
  • "Devlet okullarına hükümet tarafından tek bir kuruş bütçe verilmiyor"28 Haziran 2022 Salı 15:44
  • Köpeğini 5. Kattan Atan Şahsa Tutuklama28 Haziran 2022 Salı 15:38
  • Üstel: “Halkımızı rahatlatmak için tedbirler alıyoruz”28 Haziran 2022 Salı 15:32
  • Dostluk Grubu Heyeti, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından kabul edildi28 Haziran 2022 Salı 15:23
  • Dikkat! Elektrik kesintisi28 Haziran 2022 Salı 15:12
  • KIB-TEK Çalışanları Polis Tarafından Dışarı Çıkarıldı28 Haziran 2022 Salı 14:51
  • El-Sen'de Deprem28 Haziran 2022 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti