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75 kişilik PM'ye 131 kişi başvurdu... CTP'de aday bolluğu... Erhürman ise Başkanlığa tek aday...

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75 kişilik PM'ye 131 kişi başvurdu... CTP'de aday bolluğu... Erhürman ise Başkanlığa tek aday...
75 kişilik PM'ye 131 kişi başvurdu... CTP'de aday bolluğu... Erhürman ise Başkanlığa tek aday...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), genel başkan ve parti meclisi üyelerinin belirleneceği 6 Ekim’deki kurultay öncesinde başvurular yapıldı, 75 kişilik parti meclisi üyeliğine 131 adayın başvurduğu öğrenildi.

Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçiminin yapılacağı kurultayda başkanlığa tek aday başvurusu, şu anki Genel Başkan Tufan Erhürman tarafından yapıldı.

Ana muhalefet partisi CTP'nin 27’nci Olağan Kurultayı’na yönelik parti meclisi adaylarının başvuruları 6 Eylül Cuma günü tamamlandı.

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