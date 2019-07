75 örgüt: “Barış içinde bir ada için her şeyi yapacağız”

Tek ortak hayallerinin yeniden birleşmiş, barışçıl ortak bir ülkede yaşamak olduğunu kaydeden örgütler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, Crans Montana'da ortaya koyduğu çerçeve temelinde, hiçbir tarafın önkoşulunu kabul etmeksizin yapılacak toplumlararası görüşmeler ile paralel olarak, Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansı derhal yeniden düzenlemeye de çağırdı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, destek veren 75 örgüt ve siyasi partinin temsilcileri ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklamayı KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve aktivist Christina Valanidou okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan müzakerelerin aşılmaz bir çıkmazla karşı karşıya olduğu, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki gerilimin artması ve bunun öngörülemeyen sonuçlarını da yanında getirebileceği, Kıbrıs sorununun çözümü için sonuna kadar yürüyecek bir siyasi iradenin mevcut görünmediği, Kapalı Maraş’ın yerleşime açılmasının gündeme alınması gibi, olumsuz adımların atıldığı, her iki toplumdan da milliyetçi söylemlerin özellikle bugünlerde arttığı bir zamanda;

Bizim gerek sevdiklerini kaybederek gerek çatışma ve savaştan dolayı acılar çekerek, gerekse evlerinden edilip ve göçe zorlanarak tüm bu yıllar boyunca acı çeken, bu adanın, yaşamın her kesiminden insanları olarak tek bir ortak hayalimiz vardır: Yeniden birleşmiş, barışçıl ortak bir ülkede yaşamak.

Her iki tarafın masum kurbanlarını hatırlamak için yan yana dururken, barışı yeniden inşa etmek, iki toplumun ve de bu adanın tüm sakinlerinin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz.

Milliyetçiliğin ve şiddete geri dönüşün geçerli olmayacağını ilan etmek için bir araya geldik!

Bizler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, Crans Montana'da ortaya koyduğu çerçeve temelinde, hiçbir tarafın önkoşulunu kabul etmeksizin yapılacak toplumlararası görüşmeler ile paralel olarak, Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansı derhal yeniden düzenlemeye çağırıyoruz.”

KAYIP YAKINLARI VE SAVAŞ KURBANLARINDAN MESAJ…

Ortak açıklamanın ardından Kıbrıslı Türk kayıp yakınları ve savaş kurbanları adına Hüseyin Akansoy, Rum kayıplar ve savaş kurbanları adına da Takis Hacidimitriu’nun mesajlarına yer verildi.

Akansoy, Kıbrıs’ta etnik fark gözetmeksizin 58’lerden bu yana geçmiş acıları yaşatanların unutulmayacağını ve Kıbrıs’ta yaşananları halklara kader olarak dayatmaya çalışan tüm güçlere karşı ses yükseltileceğini belirtti.

Akansoy, Doğu Akdeniz’deki savaş seslerinin Kıbrıs halklarını endişe ve üzüntüye sevk ettiğini belirterek, her iki lidere Kıbrıs sorununun çözümündeki durgunluğa son verme ve Ada’nın birleşmesi önündeki engelleri kaldırma çağrısı yaptı.

HACİDİMİTRİU

Takis Hacidimitriu da Kıbrıs’ta Temmuz ve Ağustos aylarının acı ayları olduğunu, bu aylarda bazılarının sevindiğini, bazılarının yas tuttuğunu, bazılarınınsa boş söylemlerle uğraştığını savundu.

Şimdi tüm halkları birleştirici mesajlara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Hacidimitriu, şimdi demokratik ve barışçıl bir Kıbrıs için çalışma zamanı olduğunu, şimdi hem “başkalarının acısını” hem de “Kıbrıs’ın ortak acısını” paylaşarak fanatizmin ve önyargının önüne geçme zamanı olduğunu kaydetti.

Açıklamaya destek veren 75 örgüt şöyle:

“Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS, Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS, Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN, EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN, Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS, Pancyprian Federation of Trade Unions PEO, State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN, Cyprus Writer's Union, Cyprus Publisher’s Association - KYa B, Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ, Movement for a Federal Cyprus, Proodeftiki Primary School Teachers movement, Proodeftiki Secondary School Teachers movement, United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, İskele Citizens Initiative, Municipal Workers Trade Union – BES, Socialist İnitiative, United Democrats Youth organization, Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can, Epilogi Limassol cultural movement, Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, Peace Association, New Cyprus Association, Left Wing, Association of Turkish Cypriot Artists and Authors, Bi-communal Choir For Peace in Cyprus, Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ, Publishers Trade Union - BASIN-SEN, BARAKA Cultural Group, Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN, Turkish Cypriot Association for Democracy (London), Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES, Cyprus Youth Platform, Limassol Civil Initiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification Movement, German-Cypriot Forum, Workers Democracy, NGO Support Centre, IKME Sociopolitical Studies Institute, Hands Across the Divide, Association of Historical Dialogue and Research, United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations, Stop the War Coalition, Kontea Heritage Foundation, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus Academic Dialogue, Turkish Cypriot Businessmen Association, Famagusta Our Town, Cyprus Sustainability Institute, Famagusta Initiative, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, Bicommunal Kyrenia Initiative, Invest In Educatıon, Enorasis sociocultural club, Post Research Institute, HASDER, HAZİNE-SEN, Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN, Cyprus Song Association – KIBHAD, The Management Centre of the Mediterranean, Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association, Feminist Atölye, Cyprus Turkish Building Contractor's Association, MAGEM, Dayanışma – Solidarity, KLIIR, yprus Association of Social Psychology, OPEK - Association for Social Reform, Larnaca for Solution – Reunification, Movement, Unite Cyprus Now!, New Cyprus Party –YKP, United Cyprus Party BKP, Cypriots' Voice, Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ’74, People's Peace Platform for United Cyprus (London).