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75 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

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75 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti,
75 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

9 Ekim 2021 

"Toplam 22.002 test yapıldı,  59'u yerel, 75 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 69 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.002 olup, 59'u yerel 75 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 69 kişi taburcu edilmiştir. 

10 kişi yurt dışından gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 59 kişi ise yerel vakadır. 

23 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.002  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 59  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.096.766  

Toplam Vaka Sayısı: 20.231 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.232 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 919 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 863  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 82 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 119 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 484 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 722 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6923 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 63.558

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