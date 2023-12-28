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75 Yaşında ev bastı... "Bana şans ver, ikimizin de vaadi doldu"

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Gönyeli’de meydana gelen 'şiddet kullanma tehdidi, mülke tecavüz, telefonda tacizlik ve genel rahatsızlık” suçlarından tutuklanan 75 yaşındaki Y.E teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
75 Yaşında ev bastı... "Bana şans ver, ikimizin de vaadi doldu"

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Aysın Erdemirciler mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2023 yılı Aralık ayı içerisinde, Gönyeli’de Şehit Zehra Mustafa Sokak No: 11 adresindeki ikametgahının ütü odası içerisinde, kendisi ile evlenmeyi reddettiği gerekçesiyle, tasarrufundaki av tüfeğinin atım yatağına bir adet fişek koymasına müteakip, ütü odasında bulunan Türkmenistan uyruklu G.Ç.’ye "O halde bu film burada bitecek' diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 22 Aralık tarihinde saat 20.00 sıralarında G.Ç.’nin Gönyeli’de kaldığı eve gittiğini, defalarca ve ısrarlı bir şekilde kapıyı çaldığını, kapı açılmayınca “Bana şans ver, ikimizin de vaadi doldu. Bu dünyadan tek gitmem, seni de götüreceğim” dediğini açıkladı.

Polis, zanlının 22 Aralık saat 22. 30 sıralarında G.Y.’yi telefonla defalarca arayarak, telefonda taciz suçu işlediğini söyledi. 

Polis, G.Ç.’nin zanlının ev işlerini yaptığını, tüfeğin ruhsatlı olduğunu belirtti. Polis, zanlının 75 yaşında ve KKTC vatandaşı olduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı suçlamaları kabul etmezken, “Ben hep ona yardım etti, pazardan her zaman ona bir şeyler aldım. Polise yalan ifade verip beni tutuklattıracağını söylemişti” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verirken, yaşından dolayı doktor kontrolünden geçirilmesine de direktif verdi.

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