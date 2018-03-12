75 yaşındaki turist, St. Hilarion kalesinden düşerek öldü!

İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, St. Hilarion kalesi yakınlarında ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı açıklaması:

“Ülkemizde turist olarak bulunan İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, bugün saat 13:30 – 14:30 saaatleri arasında, St. Hilarion kalesinde bir turistik grup eşliğinde gezdikleri sırada, turun tamamlanması ile grup ile dönmediği eşi tarafından fark edilmiştir.

Bunun üzerine söz konusu şahıs kalenin her yerinde aranmış ancak bulunamamıştır. Şahsın bulunması için sivil savunma ekipleri bölgede dron kamera ile arama yapmaları sonucu kalenin kuzey yamacında yaklaşık 100-150 metre aşağıda şahsın cansız bedeni tespit edilmiştir. Şahsın kaleyi gezdiği sırada muhtemelen dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Arama çalışmalarına, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra sivil savunma ekipleri katkı koymuştur. Soruşturma devam etmektedir.”