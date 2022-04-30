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75 Yeni Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6744 olup, 75 pozitif vakaya rastlanmıştır.
75 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6744 olup, 75 pozitif vakaya rastlanmıştır.

54 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

30 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6744

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.775.332     

Toplam Vaka Sayısı: 93.626             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.428                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 965    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 948    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

 

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