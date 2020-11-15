750.000 TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'ya çıktı

15 Kasım Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanmız Abdulkadir Yalnız tarafından satılan "83764" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2020 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye "83764" numaralı bilete isabet etti.

Rekor satış yapıldı

15 Kasım özel çekilişi için satışa çıkan 100 bin adet biletin tümü satıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği özel çekilişin büyük ikramiyesi Lefkoşa bölgesine gitti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2.000.000 TL ve toplam ikramiye 4.486.250 TL olacak. Bilet fiyatı 40 TL olarak yarından (16 Kasım 2020) itibaren satışa sunulacak.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız