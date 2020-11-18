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750 bin TL’lik ikramiye talihlisine verildi

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Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım talihlisi belli oldu… 750 bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa’ya çıktı...
750 bin TL’lik ikramiye talihlisine verildi

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2020 tarihli çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2020 gecesi yapılan özel çekilişte 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Lefkoşa bölgesi sakini vatandaşımız tarafından teslim alındığı bildirildi. İkramiye, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından teslim edildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev, Yılbaşı için hazırlanan özel çekilişte rekor ikramiye dağıtılacağını ve büyük ikramiye için 2 Milyon TL’lik bir rakam belirlendiğini vurguladı.

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