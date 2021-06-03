76 Örgüt: Geçişlerin yeniden açılmasını,  güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatlar takip etmelidir.

İşte açıklama;

Aşağıda imzası bulunanlar olarak, BM'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm geçiş noktalarının tek taraflı olarak kapatıldıktan 15 ay sonra 4 Haziran Cuma günü yeniden açılacağını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kapatma aileleri, arkadaşları ve sevenleri bölmüş ve ülkemizin bölünmesini kalıcı olarak güçlendirme riskini oluşturmuştur.

“Tarafları toplumlar arası temasın önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağıran” Ocak 2021 tarihli BM Güvenlik Konseyi'nin 2561/22021 sayılı Kararını yerine getirmek doğru yönde atılmış bir adımdır. Kıbrıs sorununun çözümü ile karıştırılmamalıdır.

Öncelikli hedefimiz herkes için birleşik bir Kıbrıs'tır. Bizi ayıran bariyerlerden yeni bir tanesinin açılmasını kutlamak, ayrıca geçişlerde ekonomik engellerin daha fazla kaldırılması ve toplumlar arası temasın teşvik edilmesi talebimizi ifade etmek için 04 Haziran Cuma günü saat 18:30'da gerçekleştireceğimiz sembolik müzikal etkinlikte bize katılın. O zamana kadar bizi ayıran her duvarın yıkılışını kutluyor olacağız. Bu gelişmenin sembolik bir müzikal kutlaması için 05 Haziran Cuma günü 18:30'da bize katılın. Eleftherias Meydanı'ndan Büyük Han'a yürüyeceğiz.

"İki tarafın geçiş noktalarına ilişkin ilgili COVID-19 tedbirlerini senkronize etme" konusundaki anlaşmaları, savunduğumuz şeyle, yani virüsle mücadele için ortak ve koordineli bir çabayla uyumludur. BM'ye, tüm sivil toplum aktörlerimize, diğer ilgili Kıbrıslılara ve uluslararası topluma çabalarından dolayı teşekkür ederiz.

Hızlı testleri (antijen testleri) her iki tarafta ücretsiz olarak kullanıma sunmak ve aşıların karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak için önlemler almak da dahil olmak üzere, bu anlaşmayı taçlandırmak için somut işbirliği yapılması talebinde bulunuyoruz.

Toplumlar arası temas, adanın tüm sakinlerini, geçiş yapsalar da yapmasalar da etkilemektedir. Kıbrıs'ta toplumlar arası temasın karşılıklı güveni geliştirdiği çok sayıda çalışmayla (Yücel ve Psaltis 2019 çalışması gibi) ortaya konmuştur.

Bu nedenle toplumlar arası temas hem adamızın iç güvenliği hem de sürdürülebilir barışın temellerinin atılması için önemlidir.

Kıbrıs toplumu olarak “toplumlar arası teması ve güven inşasını geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarına doğrudan destek verilmesi ve teşvik edilmesi” konusundaki BM Güvenlik Konseyi'nin 2561/22021 sayılı kararının tam anlamıyla yerine getirilmesi talebinde bulunuyoruz.

Ülkemizde uzun vadeli barış ve güvenlik buna bağlıdır.

İmzalayan Örgütler

Action Network for the Housing and City-Solidarity for All

Avli

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs (inisiyatif altındaki 76 örgüt aşağıda ayrıca verilmektedir.)

Charis Psaltis

Enfield Cypriots Association

Famagusta Ecocity Project

Friends of Cyprus

Hade

Kıbrıs Havaları Derneği/Σύνδεσμος Κυπριακού Τραγουδίου/Cyprus Songs Association

KISA

Paphos Gate Gathering

UniteCyprusNow