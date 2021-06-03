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76 Örgüt: Geçişlerin yeniden açılmasını,  güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatlar takip etmelidir.

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76 Örgüt: Geçişlerin yeniden açılmasını,  güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatlar takip etmelidir.
76 Örgüt: Geçişlerin yeniden açılmasını,  güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatlar takip etmelidir.

İşte açıklama;

Aşağıda imzası bulunanlar olarak, BM'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm geçiş noktalarının tek taraflı olarak kapatıldıktan 15 ay sonra 4 Haziran Cuma günü yeniden açılacağını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kapatma aileleri, arkadaşları ve sevenleri bölmüş ve ülkemizin bölünmesini kalıcı olarak güçlendirme riskini oluşturmuştur.

 

“Tarafları toplumlar arası temasın önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağıran” Ocak 2021 tarihli BM Güvenlik Konseyi'nin 2561/22021 sayılı Kararını yerine getirmek doğru yönde atılmış bir adımdır. Kıbrıs sorununun çözümü ile karıştırılmamalıdır.

 

Öncelikli hedefimiz herkes için birleşik bir Kıbrıs'tır. Bizi ayıran bariyerlerden yeni bir tanesinin açılmasını kutlamak, ayrıca geçişlerde ekonomik engellerin  daha fazla kaldırılması ve toplumlar arası temasın teşvik edilmesi talebimizi ifade etmek için 04 Haziran Cuma günü saat 18:30'da gerçekleştireceğimiz sembolik müzikal etkinlikte bize katılın. O zamana kadar bizi ayıran her duvarın yıkılışını kutluyor olacağız. Bu gelişmenin sembolik bir müzikal kutlaması için 05 Haziran Cuma günü 18:30'da bize katılın. Eleftherias Meydanı'ndan Büyük Han'a yürüyeceğiz.

 

"İki tarafın geçiş noktalarına ilişkin ilgili COVID-19 tedbirlerini senkronize etme" konusundaki anlaşmaları, savunduğumuz şeyle, yani virüsle mücadele için ortak ve koordineli bir çabayla uyumludur. BM'ye, tüm sivil toplum aktörlerimize, diğer ilgili Kıbrıslılara ve uluslararası topluma çabalarından dolayı teşekkür ederiz.

 

Hızlı testleri (antijen testleri) her iki tarafta ücretsiz olarak kullanıma sunmak ve aşıların karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak için önlemler almak da dahil olmak üzere, bu anlaşmayı taçlandırmak için somut işbirliği yapılması talebinde bulunuyoruz.

 

Toplumlar arası temas, adanın tüm sakinlerini, geçiş yapsalar da yapmasalar da etkilemektedir. Kıbrıs'ta toplumlar arası temasın karşılıklı güveni geliştirdiği çok sayıda çalışmayla (Yücel ve Psaltis 2019 çalışması gibi) ortaya konmuştur.

Bu nedenle toplumlar arası temas hem adamızın iç güvenliği hem de sürdürülebilir barışın temellerinin atılması için önemlidir.

 

Kıbrıs toplumu olarak “toplumlar arası teması ve güven inşasını geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarına doğrudan destek verilmesi ve teşvik edilmesi” konusundaki BM Güvenlik Konseyi'nin 2561/22021 sayılı kararının tam anlamıyla yerine getirilmesi talebinde bulunuyoruz.

 

Ülkemizde uzun vadeli barış ve güvenlik buna bağlıdır.

 

İmzalayan Örgütler

Action Network for the Housing and City-Solidarity for All
Avli
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs (inisiyatif altındaki 76 örgüt aşağıda ayrıca verilmektedir.)
Charis Psaltis
Enfield Cypriots Association
Famagusta Ecocity Project

Friends of Cyprus
Hade
Kıbrıs Havaları Derneği/Σύνδεσμος Κυπριακού Τραγουδίου/Cyprus Songs Association
KISA
Paphos Gate Gathering
UniteCyprusNow

 

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birlişik Kıbrıs Altındaki Örgütler

  

 

Organization / Group

  

1

 Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS

2

Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS

3

 Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN

4

 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN

5

 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS

6

 State Workers Trade Union - ÇAĞ-SEN

7

Cyprus Writer's Union

8

Cyprus Publisher’s Association - KYa B

9

Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ

10

Movement for a Federal Cyprus

11

Proodeftiki Primary School Teachers movement

12

Proodeftiki Secondary School Teachers movement

13

United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

14

 İskele Citizens Initiative

15

 Municipal Workers Trade Union - BES

16

Socialist İnitiative

17

United Democrats Youth organization

18

Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can

19

Epilogi Limassol cultural movement

20

Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation

21

Peace Association

22

New Cyprus Association

23

Left Wing

24

Association of Turkish Cypriot Artists and Authors

25

Bi-communal Choir For Peace in Cyprus

26

Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ

27

Publishers Trade Union - BASIN-SEN

28

BARAKA Cultural Group

29

Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN

30

Turkish Cypriot Association for Democracy (London)

31

Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES

32

Cyprus Youth Platform

33

Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

34

Cyprus Reunification Movement

35

German-Cypriot Forum

36

Workers Democracy

37

NGO Support Centre

38

IKME Sociopolitical Studies Institute

39

Hands across the Divide

40

Association of Historical Dialogue and Research

41

United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations

42

Stop the War Coalition

43

Kontea Heritage Foundation

44

GAT - Gender Advisory Team

45

Cyprus Academic Dialogue

46

Turkish Cypriot Businessmen Association 

47

Famagusta Our Town

48

Cyprus Sustainability Institute

49

Famagusta Initiative

50

KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

51

Bicommunal Kyrenia Initiative

52

INVEST IN EDUCATION

53

Enorasis sociocultural club

54

Post Research Institute

55

HASDER

56

HAZINE-SEN

57

Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN

58

Cyprus Song Association - KIBHAD

59

The Management Centre of the Mediterranean

60

Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association

61

Feminist ATÖLYE

62

Cyprus Turkish Building Contractor's Association

63

MAGEM

64

Dayanışma - Solidarity

65

KLIIR

66

Cyprus Association of Social Psychology

67

OPEK - Association for Social Reform

68

Larnaca for Solution - Reunification Movement

69

UniteCyprusNow

70

New Cyprus Party YKP

71

United Cyprus Party BKP

72

Cypriots' Voice

73

Sol Hareket

74

Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74

75

People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London)

76

Anatropi

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