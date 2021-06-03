76 Örgüt: Geçişlerin yeniden açılmasını,  güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatlar takip etmelidir.

İşte açıklama;
Aşağıda imzası bulunanlar olarak, BM'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm geçiş noktalarının tek taraflı olarak kapatıldıktan 15 ay sonra 4 Haziran Cuma günü yeniden açılacağını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kapatma aileleri, arkadaşları ve sevenleri bölmüş ve ülkemizin bölünmesini kalıcı olarak güçlendirme riskini oluşturmuştur.
“Tarafları toplumlar arası temasın önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağıran” Ocak 2021 tarihli BM Güvenlik Konseyi'nin 2561/22021 sayılı Kararını yerine getirmek doğru yönde atılmış bir adımdır. Kıbrıs sorununun çözümü ile karıştırılmamalıdır.
Öncelikli hedefimiz herkes için birleşik bir Kıbrıs'tır. Bizi ayıran bariyerlerden yeni bir tanesinin açılmasını kutlamak, ayrıca geçişlerde ekonomik engellerin daha fazla kaldırılması ve toplumlar arası temasın teşvik edilmesi talebimizi ifade etmek için 04 Haziran Cuma günü saat 18:30'da gerçekleştireceğimiz sembolik müzikal etkinlikte bize katılın. O zamana kadar bizi ayıran her duvarın yıkılışını kutluyor olacağız. Bu gelişmenin sembolik bir müzikal kutlaması için 05 Haziran Cuma günü 18:30'da bize katılın. Eleftherias Meydanı'ndan Büyük Han'a yürüyeceğiz.
"İki tarafın geçiş noktalarına ilişkin ilgili COVID-19 tedbirlerini senkronize etme" konusundaki anlaşmaları, savunduğumuz şeyle, yani virüsle mücadele için ortak ve koordineli bir çabayla uyumludur. BM'ye, tüm sivil toplum aktörlerimize, diğer ilgili Kıbrıslılara ve uluslararası topluma çabalarından dolayı teşekkür ederiz.
Hızlı testleri (antijen testleri) her iki tarafta ücretsiz olarak kullanıma sunmak ve aşıların karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak için önlemler almak da dahil olmak üzere, bu anlaşmayı taçlandırmak için somut işbirliği yapılması talebinde bulunuyoruz.
Toplumlar arası temas, adanın tüm sakinlerini, geçiş yapsalar da yapmasalar da etkilemektedir. Kıbrıs'ta toplumlar arası temasın karşılıklı güveni geliştirdiği çok sayıda çalışmayla (Yücel ve Psaltis 2019 çalışması gibi) ortaya konmuştur.
Bu nedenle toplumlar arası temas hem adamızın iç güvenliği hem de sürdürülebilir barışın temellerinin atılması için önemlidir.
Kıbrıs toplumu olarak “toplumlar arası teması ve güven inşasını geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarına doğrudan destek verilmesi ve teşvik edilmesi” konusundaki BM Güvenlik Konseyi'nin 2561/22021 sayılı kararının tam anlamıyla yerine getirilmesi talebinde bulunuyoruz.
Ülkemizde uzun vadeli barış ve güvenlik buna bağlıdır.
İmzalayan Örgütler
Action Network for the Housing and City-Solidarity for All
Avli
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs (inisiyatif altındaki 76 örgüt aşağıda ayrıca verilmektedir.)
Charis Psaltis
Enfield Cypriots Association
Famagusta Ecocity Project
Friends of Cyprus
Hade
Kıbrıs Havaları Derneği/Σύνδεσμος Κυπριακού Τραγουδίου/Cyprus Songs Association
KISA
Paphos Gate Gathering
UniteCyprusNow
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birlişik Kıbrıs Altındaki Örgütler
Organization / Group
1
Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS
2
Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
3
Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN
4
EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN
5
Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
6
State Workers Trade Union - ÇAĞ-SEN
7
Cyprus Writer's Union
8
Cyprus Publisher’s Association - KYa B
9
Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
10
Movement for a Federal Cyprus
11
Proodeftiki Primary School Teachers movement
12
Proodeftiki Secondary School Teachers movement
13
United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
14
İskele Citizens Initiative
15
Municipal Workers Trade Union - BES
16
Socialist İnitiative
17
United Democrats Youth organization
18
Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can
19
Epilogi Limassol cultural movement
20
Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
21
Peace Association
22
New Cyprus Association
23
Left Wing
24
Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
25
Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
26
Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
27
Publishers Trade Union - BASIN-SEN
28
BARAKA Cultural Group
29
Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
30
Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
31
Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
32
Cyprus Youth Platform
33
Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
34
Cyprus Reunification Movement
35
German-Cypriot Forum
36
Workers Democracy
37
NGO Support Centre
38
IKME Sociopolitical Studies Institute
39
Hands across the Divide
40
Association of Historical Dialogue and Research
41
United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
42
Stop the War Coalition
43
Kontea Heritage Foundation
44
GAT - Gender Advisory Team
45
Cyprus Academic Dialogue
46
Turkish Cypriot Businessmen Association
47
Famagusta Our Town
48
Cyprus Sustainability Institute
49
Famagusta Initiative
50
KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
51
Bicommunal Kyrenia Initiative
52
INVEST IN EDUCATION
53
Enorasis sociocultural club
54
Post Research Institute
55
HASDER
56
HAZINE-SEN
57
Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
58
Cyprus Song Association - KIBHAD
59
The Management Centre of the Mediterranean
60
Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
61
Feminist ATÖLYE
62
Cyprus Turkish Building Contractor's Association
63
MAGEM
64
Dayanışma - Solidarity
65
KLIIR
66
Cyprus Association of Social Psychology
67
OPEK - Association for Social Reform
68
Larnaca for Solution - Reunification Movement
69
UniteCyprusNow
70
New Cyprus Party YKP
71
United Cyprus Party BKP
72
Cypriots' Voice
73
Sol Hareket
74
Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
75
People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
76
Anatropi
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