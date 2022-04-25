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76 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.755 olup, 76 pozitif vakaya rastlanmıştır"
76 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.755 olup, 76 pozitif vakaya rastlanmıştır"

34 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi'ndendir. 

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76  
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284    
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.072           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.652                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328

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