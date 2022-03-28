  • BIST 2.172,48
  • Altın 924.402
  • Dolar 14.8302
  • Euro 16.2971
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

767 Yeni Vaka 4 Can Kaybı

» »
Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.033  olup, 767 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir.
767 Yeni Vaka 4 Can Kaybı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.033  olup, 767 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir.

352 kişi Lefkoşa, 164 kişi Girne, 177 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.033 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 767     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 767           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597      

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.340.234     

Toplam Vaka Sayısı: 81.617            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.145        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6369   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6319

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 786 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 25

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 267

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1269       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138882

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTEZO: Bu Koşullarda Ne Meslek Yürütülür, Ne de Üretim Yapılabilir28 Mart 2022 Pazartesi 18:42
  • Tatar: Yükseköğretim, KKTC Ekonomisi ve Tanıtımı İçin Oldukça Önemli28 Mart 2022 Pazartesi 18:37
  • Çocuklarla İlgili Kurumsal ve Yasal Uygulamalar Çocuk Çalıştayı’nda Ele Alınacak28 Mart 2022 Pazartesi 18:27
  • Sucuoğlu: Alkollü İçkilere Yapılan Zam Tekrar Değerlendirilecek28 Mart 2022 Pazartesi 18:22
  • Toplam 11 Yangın Gerçekleşti28 Mart 2022 Pazartesi 18:15
  • Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Ülkeye Gelen Yakıtın Kalitesi Gemide Denetlensin28 Mart 2022 Pazartesi 18:11
  • Eşel-Mobil Duracak28 Mart 2022 Pazartesi 18:04
  • Kıbrıs'ta Geçtiğimiz Hafta Toplam 60 Kaza Gerçekleşti28 Mart 2022 Pazartesi 17:57
  • Sendikalar Genel Grev Kararı Aldı28 Mart 2022 Pazartesi 17:47
  • Barçın: KKTC’deki Yıllık Enflasyon Yüzde 64,30’dur28 Mart 2022 Pazartesi 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti