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76'sı yerel, 87 Pozitif vaka...

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76'sı yerel, 87 Pozitif vaka...
76'sı yerel, 87 Pozitif vaka...

Ülkemizde son 24 saatte 76’sı yerel 87 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin yurt dışından geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 76 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, 22 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’nden.

7 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.614

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 76

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.056.899

Toplam Vaka Sayısı: 20.080

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.083

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 918

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 858

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2195

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 533

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 589

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7412

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.118

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