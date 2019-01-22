"77 bin Kıbrıslı Türk, seçme ve seçilme hakkına sahip"

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Merkezi Seçim Hizmeti, mesaj yayımlayarak, 77 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün, AP Seçimleri ile ilgili özel seçmen listesine dahil edilerek, seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu bilmesinin önemli olduğunu aktardı.

GÜNEY KIBRIS’TAN KIBRISLI TÜRKLERE: “77 BİNDEN FAZLA KIBRISLI TÜRK SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA SAHİP”

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı mesaj şu şekilde:

“Değerli Kıbrıslı Türk vatandaşlar, 26 Mayıs 2019 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2019-2024 dönemi için Avrupa Parlamentosu’ndaki altı temsilcisini seçmeye çağırılacağız. Bu seçim sürecinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının eşit seçme ve seçilme hakkı vardır. Avrupa Parlamentosu üyelerinin seçilmesi ile ilgili yasanın Mart 2014 tarihinde oylanan 9(1A) Maddesi’nin hükümlerine göre, Nüfus Kayıt Dairesi tarafından verilen Kıbrıs Cumhuriyeti yeni tip kimlik kartına sahip olan ve Nüfus Kayıt Dairesi’nin sistemindeki kayıtlı, resmi adresi Kıbrıs Cumhuriyeti etkin kontrolü altındaki bölgede bulunmayan 77 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün, otomatik olarak Avrupa Parlamentosu Seçimleri ile ilgili özel seçmen listesine dahil edilerek, seçme ve seçilme hakkına sahip olacağını bilmemiz önemlidir.”

“HERKESİN OY KULLANDIĞI ZAMAN, HERKES KAZANÇLI ÇIKAR”

“Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin etkin kontrolü altındaki bölgede ikamet ettiklerini beyan edenlerinizin, seçmen listesine kayıt olmak için başvuru yapması gerektiği belirtilmektedir. Beklentimiz; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcilerinin seçilmesine ilişkin bu sürece herkesin katılmasıdır. Avrupa vatandaşları olarak, Avrupa seçimlerine katılarak, Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıslı temsilcileri seçersiniz. Çünkü herkesin oy kullandığı zaman, herkes kazançlı çıkar. Dolayısıyla, eğer adresinizin sistemde doğru biçimle kayıtlı olduğu konusunda şüpheniz varsa, 2 Nisan 2019 tarihine kadar Kaza Amiri Daireleri’nden birine veya Vatandaş Hizmet Merkezleri’ne giderek Nüfus Kayıt Dairesi’nin sisteminde kayıtlı olan resmi adresinizi teyit ediniz.”