77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik'ten mahkemede Nazi selamı

Norveç’in başkenti Oslo ve Utoya Adası’nda 22 Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği katliamlarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik bugün mahkeme karşısına çıktı.

Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirdi.

Aşırı sağcı Breivik, mahkemede 3 yargıca Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu. Yakasına tutturduğu, “Beyaz milletlerimize karşı soykırımınızı durdurun” yazısıyla duruşma salonuna giren Breivik, Baş Yargıç Dag Bjorvik’in isteği üzerine çantasında da aynı yazının bulunduğu kağıtları kaldırdı.

Breivik’in avukatı Oystein Storrvik yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ile yönetilen herhangi bir devlette olduğu gibi, bir hükümlü şartlı tahliye talep etme hakkına sahiptir ve Breivik’te bu hakkını kullanmaya karar verdi” dedi.

Breivik’in gerçekleştirdiği saldırılar Norveç’in 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en kanlı saldırılar olarak adlandırılırken, şartlı tahliye talebinin büyük ölçüde reddedilmesi bekleniyor.