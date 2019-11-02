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77 yıl önce kaybolan denizaltı Malta açıklarında bulundu

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İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan Britanya Donanması’na ait denizaltı, kaybolduktan 77 yıl sonra bulundu.
77 yıl önce kaybolan denizaltı Malta açıklarında bulundu

44 kişilik mürettebatı bulunan ‘HMS Urge’ adlı denizaltının enkazı Malta açıklarında bulundu. 27 Nisan 1942’de Malta’dan Mısır’ın İskenderiye Limanı’na gitmek üzere yola çıkan ve bilinmeyen bir nedenle yok olan denizaltının 121 metre derinliğikte bulunduğu belirtildi.

Enkazı bulan araştırmacılar, denizaltının bir mayının patlaması sonucunda battığını tahmin ettiklerini açıkladı. 2017’de aramaya başlanan denizaltının yerini belirleyen Malta Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar deniz yatağındaki 1200 kilometrelik alanın sistematik olarak tarandığını söyledi.

Denizaltıdaki askerler için 2020 yılında Malta’da anma töreni düzenlenecek.

Fotoğraf: Bridgend County Borough Belediyesi
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