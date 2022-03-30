776 Yeni Vaka Var

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.124 olup, 776 pozitif vakaya rastlanmış, 522 kişi taburcu edilmiştir.
402 kişi Lefkoşa, 115 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 51 kişi Güzelyurt, 60 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
30 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.124
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 776
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 776
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 522
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.369.250
Toplam Vaka Sayısı: 84.540
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.254
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7068
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7014
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 732
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 0
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 179
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 837
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139327
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