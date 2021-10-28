  • BIST 1.522,040
  • Altın 551,98
  • Dolar 9,5287
  • Euro 11,1344
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

77’si Yerel, 99 Pozitif Vakaya Rastlandı

» »
77’si yerel, 99 pozitif vakaya rastlandı
77’si Yerel, 99 Pozitif Vakaya Rastlandı

28 Ekim 2021 "Toplam 12.949 test yapıldı, 77'si yerel, 99 pozitif vakaya rastlandı, 61 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.949 olup, 77'si  yerel 99 pozitif vakaya rastlanmış, 61 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir.

21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

77 kişi ise yerel vakadır.

22 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.949

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 99 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 77  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.468.929

Toplam Vaka Sayısı: 22.173

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.853

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1235 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42 Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1186

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1340

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 456

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5927

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 73.954

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy, Milletvekili Dokunulmazlığının İfade Vermede Bir Engel Teşkil Etmediğini Belirtti28 Ekim 2021 Perşembe 18:29
  • Bülent Ersoy' un Orkestrası Tahliye Edildi28 Ekim 2021 Perşembe 18:28
  • Cumhurbaşkanı Tatar: "Milli Çıkarlarını Korumak Suretiyle Daha Güçlü Bir Türk Ulusu Hep Özlemim Oldu"28 Ekim 2021 Perşembe 18:20
  • Hasipoğlu: UBP Tecrübesi Ve Dinamik Gücüyle Her Türlü Zorluğu Aşabilen Bir Partidir28 Ekim 2021 Perşembe 18:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar: "Sizleri Kıbrıs'ta Görmekten Mutluluk Duyacağım"28 Ekim 2021 Perşembe 18:13
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “KKTC’nin Lisans Verdiği Alanlara Hiçbir Yabancı Gemiyi Sokmadık”28 Ekim 2021 Perşembe 18:00
  • Dr. Faiz Sucuoğlu 29 Ekim Mesajı28 Ekim 2021 Perşembe 17:20
  • Taşımacılık Sürdürülebilir Değil, Bıçak Kemiğe Dayandı28 Ekim 2021 Perşembe 17:10
  • Video Skandalı... 1 kişi daha tespit edildi! Gazimağusa'da mahkemede önemli açıklamalar var...28 Ekim 2021 Perşembe 16:54
  • Çakıcı: “Atatürk'ün Yolundan Vazgeçmiyoruz”28 Ekim 2021 Perşembe 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti