78 sporcu 2 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun organize ettiği 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup turnuvası tamamlandı…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup plaj tenis turnuvası, 23-24 Temmuz tarihleri arasında Bedi’s plajında ilk kez gerçekleştirildi…

2022 Beach Tennis Tour Bedi’s Beach Cup plaj tenis turnuvasında, +13 çift kadınlarda 6, +13 çift erkeklerde 12, karışık çiftlerde 13 ve yeni başlayanlarda 8 takım olmak üzere dört kategoride toplam 78 sporcu mücadele etti…

Bedi’s plajında 2 gün boyunca 2 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen ve ilk gün 48, ikinci gün de 20 olmak üzere toplamda 68 karşılaşmaların ardından turnuvanın kategori şampiyonları belirlendi…

Turnuvada,+13 Çift kadınlarda Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit ikilisi, +13 çift erkeklerde Marios Nicolaides-Andreas Artamıov, +13 karışık çiftlerde Özay Barutçu-Yarkın Kuluoğlu ve yeni başlayanlarda da Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu ikilisi birinci oldu.