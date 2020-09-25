Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Mail Kurt, üçüncü kez evlenmek istiyor. İki eşinden 8 çocuğu olan Kurt, 'Allah’ın emri ile peygamberimizin sünneti ile İmam-ı Azam’ın içtihadı ile kendime bir eş arıyorum. Emekliyim, Erzurumluyum. 4 adet dairem var. 1’inde ben oturuyorum, 3 tanesinde kiracı var' ifadelerinin yer aldığı ilanı otobüs duraklarına astı. İlk eşinin 29 yıl evli kaldıktan sonra, ikinci eşinin ise 34 yıl evli kaldıktan sonra vefat ettiğini belirten Kurt, evleneceği kişinin 50 yaşının altında olmasını istiyor.