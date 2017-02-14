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78 yıldır evli olan çift başarılı evliliğin sırrını açıkladı

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78 yıldır evli olan çift başarılı evliliğin sırrını açıkladı
78 yıldır evli olan ABD'li Morrie ve Betty Markoff çifti uzun süre evli kalmanın sırrını açıkladı.

ABD'nin en uzun süre evli çifti Morrie and Betty Markoff, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yeniden gündemde.

Los Angeles'ta yaşayan 103 yaşındaki Morrie Markoff ve 100 yaşındaki Betty Markoff, tam 78 yıldır evli.

Uzun süre evliliğin temelini "saygı ve tolerans" olarak açıklayan çift sırlarını "Sizi rahatsız eden her şeyin kavgaya dönüşmesini engellemeniz lazım. İşin sırı karşınızdaki kişiye saygı tolerans sağlamakta" sözleri ile açıklıyor.

1938 yılında New York'ta bir düğünde tanışan çift, kısa süre sonra dünyaevine girdi.

ABD'li çiftin uzun soluklu evliliği sadece basının gündeminde değil. 78 yıldır evli olan çift, Alman fotoğrafçı Karsten Thormaehlen'ın aşkı anlattığı 'Ageing Gracefully' kitabında da yer alacak.

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