780 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Küçükkaymaklı bölgesinde devriye gezen Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen Ronald Osahon Otabor'ın yapılan muhaceret kontrolünde, 21 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 780 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıyla ilgili muhaceret şubesinden gerekli ifadelerin temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının ülkeye öğrenci vizesi ile giriş yaptıktan sonra herhangi bir yasal işlem yapmadığını ve kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise 3 gün önce 30 Ocak 2024 tarihinde ülkeden ayrılmak için uçak bileti aldığını söyledi. Zanlı, kendi bileti ile gitmek istediğini, böylece KKTC devletinin de deport masrafı yapmayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verirken, bu süre içerisinde aileleriyle görüşebileceklerini söyledi.