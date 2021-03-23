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SON DAKİKA7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

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"Toplam 7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlandı, 48 kişi taburcu edildi" 
7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

"Toplam 7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlandı, 48 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7836 olup, 13'ü  yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.10 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır. 

5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Terminal-1/  Sulariçi-2  / Çağlayan-1 / Gönyeli-1 

Girne 

Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 3 / Yeniboğaziçi -1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 


23 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7836  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 13   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 689. 074    

Toplam Vaka Sayısı: 4130 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3685 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 421  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 378   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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