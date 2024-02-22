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791 Gün ülkede kaçak yaşadı...

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KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Nijerya uyruklu C.H.N tutuklanarak, teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
791 Gün ülkede kaçak yaşadı...

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Nevzat Gün, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 21 Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yakın Doğu Üniversite'nden alınan bilgide zanlının ülkede kaçak kaldığının öğrenilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren 791 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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