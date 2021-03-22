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SON DAKİKA7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

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7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka
7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

"Toplam 7910 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü  yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2 

Girne 

Zeytinlik-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1 


22 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 13   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238   

Toplam Vaka Sayısı: 4106 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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