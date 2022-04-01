792 Vaka 1 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.031 olup, 1 kişi vefat etmiş, 792 pozitif vakaya rastlanmıştır.
311 kişi Lefkoşa, 150 kişi Girne, 218 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 49 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
1 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.031
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 792
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.397.752
Toplam Vaka Sayısı: 86.253
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 78.484
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7550
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7487
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 221
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 442
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