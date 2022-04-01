  • BIST 2.251,68
  • Altın 909.633
  • Dolar 14.6833
  • Euro 16.2161
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

792 Vaka 1 Vefat

» »
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.031 olup, 1 kişi vefat etmiş, 792 pozitif vakaya rastlanmıştır.
792 Vaka 1 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.031 olup, 1 kişi vefat etmiş, 792 pozitif vakaya rastlanmıştır.

311 kişi Lefkoşa, 150  kişi Girne, 218 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 49 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

1 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.031

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 792
Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.397.752

Toplam Vaka Sayısı: 86.253

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 78.484

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7550

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7487

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 221

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 442

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Uyuyan devi uyandırdınız01 Nisan 2022 Cuma 17:22
  • KKTC'de covid-19'dan bir yeni ölüm01 Nisan 2022 Cuma 16:56
  • 57 Üründen 3'ü Limit Üstü01 Nisan 2022 Cuma 16:28
  • TDP Başbakanlık önünden ayrılmıyor01 Nisan 2022 Cuma 16:03
  • Uyuşturucudan 2 Tutuklama01 Nisan 2022 Cuma 15:15
  • Olgun Önal: Kalkınma Bankacılığı başarı hikayesi değil01 Nisan 2022 Cuma 14:57
  • Genel Grev ve “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” Eylemi Yapıldı01 Nisan 2022 Cuma 14:06
  • Çözüm üretme kapasiteniz yoksa hükümet etmeye hakkınız yoktur01 Nisan 2022 Cuma 12:46
  • İlk teravih namazı bu akşam camilerde 20.30’da kılınacak01 Nisan 2022 Cuma 12:31
  • Töre, terör örgütü EOKA’ nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümünde mesaj yayımladı01 Nisan 2022 Cuma 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti