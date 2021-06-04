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7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu

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"Toplam 8752 test yapıldı, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi" 
7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu

"Toplam 8752 test yapıldı, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8752 olup, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlanmış 15 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 7 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Alayköy-1 / Cihangir-1/ K.Kaymaklı-1 

Gazimağusa 

Karakol-1/ Gülseren-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2 

4 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8752 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   4 

Yerel Vaka Sayısı: 7 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.252. 548 

Toplam Vaka Sayısı: 7387   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7057 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 297 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 734    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2757 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7799 

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