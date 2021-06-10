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7'si yerel 20 pozitif vaka

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"Toplam 9230 test yapıldı, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi" 
7'si yerel 20 pozitif vaka

"Toplam 9230 test yapıldı, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 7 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.Kaymaklı-1 / Alayköy-1/ Yenişehir-1 

Girne 

Lapta-1 

Gazimağusa 

Nergisli-1 

Lefke 

Gemikonağı-2 


10 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 7 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.300.449 

Toplam Vaka Sayısı: 7493 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7230 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 197   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 287 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 253   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2640 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9685   

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