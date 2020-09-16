Karaciğerde gerek mikroplara gerekse ilaç veya kimyasallara bağlı gelişen iltihabi reaksiyon olan hepatit dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda geliyor. Peki hepatitten nasıl korunuruz? Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz hepatitten korunmanın 8 yolunu açıkladı.

Karaciğerde gerek mikroplara gerekse ilaç veya kimyasallara bağlı gelişen iltihabi reaksiyon olan hepatit dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda geliyor.