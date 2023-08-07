8 Ağustos Erenköy Direnişi ve şehit düşenler yarın anılıyor

Şanlı Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler için yarın Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Protokol Dairesi Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu'nun açıklamasına göre, tören saat 09.00’da protokol sırasına göre, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı tarafından çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.