  • BIST 7457.07
  • Altın 1681.146
  • Dolar 26.9972
  • Euro 29.6799
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

8 Ağustos Erenköy Direnişi ve şehit düşenler yarın anılıyor

» »
Şanlı Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler için yarın Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.
8 Ağustos Erenköy Direnişi ve şehit düşenler yarın anılıyor

Protokol Dairesi Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu'nun açıklamasına göre, tören saat 09.00’da protokol sırasına göre, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı tarafından çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ürün Hırsızlığı ve Mevsiminden Önce Harnup Ürünü Toplamak 06 Ağustos 2023 Pazar 10:55
  • Mağusa'da Vahim Zarar, Kasti Hasar ve Ciddi Darp06 Ağustos 2023 Pazar 10:54
  • Sahte Resmi Belge Tasarrufu ve Tedavüle Sürmek06 Ağustos 2023 Pazar 10:53
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)06 Ağustos 2023 Pazar 10:49
  • Baraka Kültür Merkez’inden Kervansaray ve Mare Monte Plajları’nın Peşkeş Çekilmesine Karşı Mücadele Eden Bölge Halkına ve Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi’ne Destek05 Ağustos 2023 Cumartesi 18:03
  • KKTC Malezya’da Ticaret Ofisi açacak05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:46
  • Nöbetçi Eczaneler (05 Ağustos 2023)05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:50
  • Alsancak'ta yangın05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:27
  • Balıkesir’de işçi evinde 1 kişi ölü bulundu, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:44
  • Bu hafta hava nasıl olacak?05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti