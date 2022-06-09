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8. Baraka Yaz Kursları Başlıyor

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Baraka Kültür Merkezi, pandeminin ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında ilkokul çocuklarına (7-11 yaş) yönelik yaz kursları düzenliyor.
8. Baraka Yaz Kursları Başlıyor

Baraka Kültür Merkezi, pandeminin ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında ilkokul çocuklarına (7-11 yaş) yönelik yaz kursları düzenliyor.

Sekizincisi gerçekleştirilecek yaz kursları yine ücretsiz olarak, gönüllü bir çabayla ve kolektif bir emekle hazırlıklarına başladı.Kursların bu yılki teması ise: “Bilimle Sanatla Doya Doya Oyna”

Alanında deneyimli öğretmenler eşliğinde çocuklarla buluşulacak kurslarda; eğitsel spor oyunları, müzik, İngilizce, Yunanca,  görsel sanatlar, halk dansları, modern dans, satranç, aşçılık atölyesi ve daha birçok farklı etkinlik yer alacak. Bu sene iki farklı etaptan oluşacak olan yaz kursunun ilk etabında çocuklar, 21 Haziran’dan ay sonuna kadar her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Kapalı spor salonunda eğitsel spor oyunları aktivitesi yapacak. Ardından 4 Temmuz itibari ile Baraka Kültür Merkezi Lokalinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile buluşacak. Kurslar, 23 Temmuz Cumartesi günü ise renkli bir şölen ile son bulacak.

Ülkede yaşanan muhafazakarlaşmanın ve yoksulluğun artarak devam ettiği bu süreçte en önemli varlığın çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Yaşanan pandeminin de en çok çocuklarımızı etkilediğini; çocuklarımızı eğitimden, sanattan, spordan uzak bıraktığını görerek “Bilimle Sanatla Doya Doya Oyna” diyoruz.

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