8. Baraka Yaz Kursları Şölenle Sona Eriyor

Baraka Kültür Merkezi’nin her yıl çocuklar için ücretsiz olarak gerçekleştirdiği yaz kursları bu yıl 8. kez düzenlendi. “Bilimle, Sanatla Doya Doya Oyna” temasıyla gerçekleştirilen kurslar 23 Temmuz’da (Cumartesi) saat 19.00’da, Kızılbaş’taki Baraka lokalinde gerçekleştirilecek şölenle sona erecek.

Haziran ayındaki “Eğitsel Spor Aktiviteleri” ile başlayan yaz kurslarında; el sanatlarından satranca, fen deneylerinden eğlenceli matematiğe, müzikten dansa, Kıbrıs kültüründen halk danslarına, İngilizce’den Yunanca’ya, aşçılık atölyesinden hayvan sevgisine ve engelli haklarına kadar birçok konu bilimsel bir müfredatla çocuklarla buluşturuldu.

Gönüllü eğitmenlerce verilen kurslar eğlenceli bir şölenle son buluyor. Yaz kurslarının finalinde, çocukların kurslar boyunca yaptığı üretimleri sergileme ve öğrendiklerini sahneleneme şansı bulacağı bir şenlik düzenleniyor. Bu renkli şenlik, Cumartesi akşamı saat 19.00’da, Baraka Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Şölene başta çocukların aileleri olmak üzere tüm halkımız davetlidir.