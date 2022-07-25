8. Baraka Yaz Kurslarından Rengarenk Final

“Bilimle, Sanatla Doya Doya Oyna” sloganıyla pandeminin ardından bu yıl 8.’si düzenlenen yaz kurslarında çocuklar üretimlerini sergileme ve öğrendiklerini sahneleme fırsatı buldu.

Modern Dans ile başlayan şölen programı, halk dansları ve koro performansları ile devam etti. Çocukların resim-el işi dersindeki üretimleri de etkinlik boyunca Baraka lokalinde sergilendi.

Şölen, yaz kurslarının gönüllü eğitmenleri ile aileleri bir araya getirirken, sahneye davet edilerek teşekkür edilen eğitmenlere Baraka Kültür Merkezi’nin üretimleri hediye edildi.

Çocuklar İçin Dopdolu Bir Ay

Haziran ayındaki “Eğitsel Spor Aktiviteleri” ile başlayan yaz kurslarında, Resim-El İşi, Satranç, Fen Deneyleri, Şeflik Atölyesi, Müzik, Modern Dans, Halk Dansları, Satranç, Yunanca, Hayvan Sevgisi, Eğlenceli Matematik, Kıbrıs Kültürü, İngilizce gibi bir çok ders yer aldı. Yaz kurslarının final şölenine katılan aileler ise, sahne performanslarıyla keyifli vakit geçirirken, çocuklarının yaz tatilinin bir ayını bilimsel ve sanatsal bir program içeriği ve bir çoğu öğretmen olan gönüllü eğitmenlerle geçirmiş olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.