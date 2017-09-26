 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.889
  • Altın 148,708
  • Dolar 3,5392
  • Euro 4,1802
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAIKBY'deki referandumdan ilk sonuçlar açıklandı

8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri 29-30 Eylül’de…

»
8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri 29-30 Eylül’de…
Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, “Kültür Sanat Günlerini Tutuşturduk” sloganıyla 29-30 Eylül tarihlerinde yapılıyor.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın öz kültürüne ve Kıbrıslı sanatçılara yer verileceği, Kıbrıs’ı vatan bilenlerin bu kültürü yaşamasının sağlanacağı ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılacağı belirtildi.

2 gün sürecek festivalde bu yıl ilk kez Anamur Türk Halk Müziği Korosu da Çatalköy’de sahne alacak.

Festival çerçevesinde modacı Abdullah Öztoprak’ın “Zade” isimli gösterisi de yapılacak.

Açıklamada, festivalle ilgili basın toplantısı düzenlendiği de belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LBO’dan “Frank Sinatra Şarkıları Konseri”21 Eylül 2017 Perşembe 15:03
  • Değirmenlik Halk Dansları ekibi gururlandırdı20 Eylül 2017 Çarşamba 15:57
  • Piyanist Tuluyhan Uğurlu Lefkoşa’da Sahne Alacak20 Eylül 2017 Çarşamba 13:03
  • Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da konser verecek20 Eylül 2017 Çarşamba 12:14
  • Shakespeare’in ünlü “Macbeth” oyunu sahneledi19 Eylül 2017 Salı 15:58
  • 2. Uluslararası Sanat Kolonisi yarın başlıyor19 Eylül 2017 Salı 12:26
  • LBO’dan Frank Sınatra şarkıları konseri19 Eylül 2017 Salı 11:17
  • Emir Ali Başar’ın “Anılarım” adlı kitabı yayımlandı19 Eylül 2017 Salı 11:13
  • “2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü” yapıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 14:38
  • Trautmann Lefkoşa’da resim sergisi açıyor15 Eylül 2017 Cuma 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti