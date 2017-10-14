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8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri başladı

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8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri başladı
Çatalköy Belediyesi tarafından yıl 8’incisi düzenlenen Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, dün akşam başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, açılışa Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Dursun Oğuz, UBP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve Girne Belediye Başkanı  Nidai Güngördü de katıldı.

‘Kültür ve Sanat Günlerini Tutuşturduk’ teması altında gerçekleştirilen festivalin ilk akşamında, Sevgi Mağrası önünden kortej yürüyüşü, Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun “Sünnet” isimli halk dansları gösterisi, Çatalköy Belediyesi Tiyatro SU’nun Vounous kültürünü anlatan oyunu,  festivalin açılışını simgeleyen gaz lambasının yakılması, SOS Grubu’nun konseri vardı.

Festivalin açılış konuşmasını Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu yaptı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nin 8’incisini düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu yıl da sanatın ve kültürün her dalı ve her nefesi ile festivalde buluştuklarını dile getirdi.

Çatalköy Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri ile birçok mesaj verildiğine dikkat çeken Hulusioğlu, bu yıl da mesajlarla dolu Vounous konulu bir festival olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk kültürünü tanıtma ve burayı vatan bilenlerin bu kültürle yaşamasını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Hulusioğlu, “Bu küçük coğrafyada kendi kültürümüzü hem yeni nesillere aktarmak hem de burada yaşayanlara bu kültürü öğretmeyi hedefliyoruz” dedi.

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