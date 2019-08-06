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8 Bin 39 öğrenci KKTC'yi tercih etti

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YKS Sonuçları açıklandı
8 Bin 39 öğrenci KKTC'yi tercih etti

8 Bin 39 öğrenci KKTC'yi tercih etti

YKS sınavlarının ardından, 2019 öğrenci kontenjanları açıklanırken, KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı.

Kesinleşmemiş ilk verilere göre 14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşti. 5 bin 978 kontenjan ise boş kaldı. Geçtiğimiz yıl ise KKTC’ye 17 bin 801 kontenjan ayrılmış; 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl tercih oranı yüzdelik olarak daha yukarıda olsa da, yerleşen öğrenci sayısında azalma var.

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