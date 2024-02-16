  • BIST 9250.36
  • Altın 1989.099
  • Dolar 30.8351
  • Euro 33.2197
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

8 bin 473 üreticiye 142 milyon TL ödeme yapıldı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “2023 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemesi”nin yapıldığını açıkladı.
8 bin 473 üreticiye 142 milyon TL ödeme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “2023 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemesi”nin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yayımlanan duyuruda, 2022-2023 üretim yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma ödemesi için, 8 bin 473 üreticiye toplam 142 milyon 161 bin 137.48 TL’lik ödeme yapıldığı bildirildi.

Üreticilerin hak edişlerini Pazartesinden itibaren Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeniboğaziçi'nde Elektrik Sisteminden Kaynaklanan Yangın16 Şubat 2024 Cuma 15:40
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 6 Kişi Tutuklandı!16 Şubat 2024 Cuma 15:36
  • Düzova'da ani ölüm... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!16 Şubat 2024 Cuma 15:23
  • Bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi16 Şubat 2024 Cuma 14:42
  • RHA plakalı aracı çaldı16 Şubat 2024 Cuma 14:38
  • CTP Güzelyurt İlçesi: Güzelyurt'taki su baskınlarının nedeni Güzelyurt Belediyesi'dir16 Şubat 2024 Cuma 14:26
  • Fatma Baysal ve Dürdane Acı görevden alındı16 Şubat 2024 Cuma 14:25
  • Uyuşturucu davasında karar açıklandı: 3 Yıl hapis yatacaklar!16 Şubat 2024 Cuma 14:17
  • KTÖS AB Seçimlerine katılım çağrısı yaptı16 Şubat 2024 Cuma 14:09
  • Lefkoşa'da katle teşebbüs... 59 sabıkası var16 Şubat 2024 Cuma 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti