  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

8 bin balık doğaya geri döndürüldü

» »
Taşkent Doğa Parkı’nın 4 ay evvel kuruyan Kanlıköy barajından kurtardığı yaklaşık 8 bin balık doğaya geri döndürüldü. 
8 bin balık doğaya geri döndürüldü

Taşkent Doğa Parkı’nın 4 ay evvel kuruyan Kanlıköy barajından kurtardığı yaklaşık 8 bin balık doğaya geri döndürüldü. 

Yoğun yağışlarla doluluk oranı yükselen Kanlıköy barajına Doğa Parkı tarafından geri bırakılan balıklar, 4 aydır Doğa Parkı’nın filtrasyon sistemi olan tatlı su alanında optimum çevresel koşullar sağlanarak barındırılıyordu. 

Taşkent Doğa Parkı bünyesindeki Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, yaşam alanlarına geri döndürülen balıkların üreme dönemlerini doğal ortamlarında geçirecek olmasının önemine dikkat çekildi. 

Açıklamada, barajda yeniden canlanan yaban hayatın sadece balıklar açısından değil, diğer yaban hayvanları, göçmen ve balıkçıl kuşlarla birlikte bu sulak alanların etrafında oluşan ekolojik yaşam için de ayrıca önem arz ettiği belirtildi.

Söz konusu balıkların sineklerin lavralarıyla da beslendiği ve böylelikle sinek popülasyonuna karşı biyolojik bir çözüm oldukları da ifade edilen açıklamada, “Ayrıca 4 ay önce baraj suyunun tarım için sulama alanında kullanılmak üzere kontrolsüz bir şekilde çekilmesiyle oluşan senaryonun yeniden yaşanmamasının ekosistemimiz için oldukça önemli. Bu bağlamda barajın doluluk oranının süreklilik arz ederek korunması gerekiyor” denildi.

BASAT: “BU KEZ BİRAZ GEÇ KALINMASINA RAĞMEN SEYİRCİ KALINMADI”

Balıkların kurtarılma süreciyle ilgili açıklamada bulunan Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat, daha önce bir çok kez barajların kurumasına seyirci kalındığını ancak bu kez biraz geç kalınmasına rağmen müdahale edildiğini kaydetti.

Basat şunları dile getirdi: “Bu kapsamda ‘Turizm ve Çevre Bakanlığı-Çevre Koruma Dairesi, İçişleri Bakanlığı-Merkez Kaymakamlığı, Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı-Hayvancılık Dairesi/Orman Dairesi/Su İşleri Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı-Karayolları, Gönyeli Belediyesi, Avcılık Federasyonu’ yani ilgili tüm kurumlar ve gönüllü çevreciler de seferber oldu. Nitekim özverili çalışma sonucunda da yaklaşık 8 bin balık kurtarıldı. Şimdi ise doğa ile yeniden buluştular.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı'na Reşat Kansoy seçildi19 Ocak 2019 Cumartesi 15:33
  • Barajının kapakları açıldı: Çevre köyleri su basabilir18 Ocak 2019 Cuma 15:50
  • Dikkat yol kapalı!16 Ocak 2019 Çarşamba 18:32
  • Güzelyurt'a dolu yağdı ! ( VIDEO HABER)13 Ocak 2019 Pazar 17:53
  • Tatar Güzelyurt'ta temas ve incelemelerde bulundu05 Ocak 2019 Cumartesi 16:46
  • Lefke ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!02 Ocak 2019 Çarşamba 18:06
  • Otomobil köprüden uçtu 4 kişi yaralandı30 Aralık 2018 Pazar 22:14
  • Güzelyurt Belediye Kreşi Özçınar’ın yeni yılını kutladı27 Aralık 2018 Perşembe 17:45
  • CTP’NİN kuruluş yıldönümü… Güzelyurt İlçe Binasında “44 Yıllık Güzelyurt İlçe Tarihi” isimli belgesel izlendi27 Aralık 2018 Perşembe 16:39
  • Güzelyurt Belediyesinden İlkokul Öğrencilerine Yeni Yıl Etkinliği25 Aralık 2018 Salı 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti