8 Bin Dolarlık Gitarı Pantolonun İçine Sokup Çaldı

Kanada’da polis, müzik aletleri satan bir dükkanda 8 bin dolarlık gitarı pantolonun içine sokup çalan şüpheliyi arıyor.

York bölgesinde yaşanan ilginç hırsızlık olayında, çalınan enstrümanın Gibson’ın 1959 Les Paul Standard elektro gitarının 60’ıncı yılı şerefine ürettiği replikası olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 20’li yaşlarında olduğu düşünülen ve eşofman altına benzeyen bol bir pantolon giyen gencin bir taburede otururken gitarın sapını pantolonun paçasına soktuğu görülüyor. Daha sonra dışarıda kalan gövde kısmını üzerindeki fermuarlı kazağın içine saklıyor.

Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi eline bir başka gitarı alıp inceliyor.

Bir süre sonra başka bir adamla dükkandan çıkıp arabayla olay yerinden uzaklaşıyor.

York polisi olayın görüntülerini yayınlayarak şüphelilerin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi.