  • BIST 99.972
  • Altın 280,294
  • Dolar 5,7270
  • Euro 6,2924
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

8 Bin kişi Kıbrıs'ta kaldı!

» »
Cyprus Mail’in haberine göre şu anda Kıbrıs’ta, uçuşu iptal edilen yaklaşık 8 bin Thomas Cook müşterisi bulunuyor.
8 Bin kişi Kıbrıs'ta kaldı!

Tasfiye edilen Thomas Cook seyahat acentesinin, yıl sonuna kadar Larnaka ve Baf Havaalanı ile İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkeleri arasındaki karşılıklı uçuşlarda 456 bin koltuk rezerve ettiği, bunların yarısının tamamlandığı haber verildi.

Cyprus Mail’in haberine ilk Kıbrıs’ta uçuşu iptal edilen yaklaşık 15 bin Thomas Cook müşterisi bulunduğunu yazdı, daha sonra ise bu rakamı 8 bine düşürdü.

Kıbrıs’ın güneyindeki havaalanlarındaki yıllık yolcu trafiğinin %4.1’inin Thomas Cook müşterisi olduğu bildirildi.  

Haberde, bugün Larnaka Havaalanı ile İskandinav ülkeleri arasında 7, Baf ile İngiltere’nin Manchester şehrine gidecek bir uçuşun da iptal edildiği aktarıldı.

Havaalanlarında son dakika gelen yolcuları yönlendirecek yetkililerin bulunduğu de haber verildi.

Tasfiye kararından etkilenen Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşları ve yabancıların Kıbrıs Dışişleri Bakanları Kriz Yönetim Merkezi'ni aramaları istendi  Tel: +357 22801000. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket23 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
  • Boğulma tehlikesi geçiren iki kadından biri yoğun bakımda23 Eylül 2019 Pazartesi 14:15
  • 47 gram hintkeneviri ile MDMA hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı23 Eylül 2019 Pazartesi 14:11
  • Tatar: Guterres çerçevesinin bizi 1960 öncesine götürecek23 Eylül 2019 Pazartesi 13:47
  • Abohorlular Günü etkinliği yapıldı23 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
  • Erhürman: New York’ta esas rol aslında Guterres’indir23 Eylül 2019 Pazartesi 13:38
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
  • Bakan Oğuz, Dünya Süt Zirvesi’nde23 Eylül 2019 Pazartesi 13:08
  • Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin düzenlediği IV. Engelsiz Balık Avı Şenliği hafta sonu Mağusa Limanı’nda gerçekleştirildi23 Eylül 2019 Pazartesi 13:07
  • BRT SPOR kapatıldı23 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti