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8 Bölgede 3 Günlük Su Kesintisi Uygulanacak

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8 Bölgede 3 Günlük Su Kesintisi Uygulanacak
8 Bölgede 3 Günlük Su Kesintisi Uygulanacak

KKTC Su Temini Projesi kapsamında, Gazimağusa, İskele, Serdarlı, Sütlüce, Ardahan, Çayırova ve Korkuteli- Pirhan bölgelerinde oluşan ana isale hattı arızalarının giderilmesi için yapılacak onarım işleri nedeniyle 8 belediyede bugünden itibaren 4 Aralık’a kadar su kesintisine gidildi.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre kesintiden, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Büyükkonuk, İnönü, (kısmen) Yenierenköy ve Dipkarpaz belediyeleri etkilenecek.

Açıklamada, halkın suyu bilinçli kullanması gerektiği ve süreçle ilgili ileriki günlerde bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

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