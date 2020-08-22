8 Covid-19 vakası daha çıktı 45 yatağın 30’u doldu

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Covid 19 için ayrılan yatak kapasitesi 45 olduğu öğrenilirken, yeni çıkan 8 vaka ile birlikte şu anda 30 civarında hastanın tedavisi devlet hastanesinde, geriye kalan semptomsuz covid-19 vakalarının ise tedavileri otelde devam ediyor.
Dün Ne Olmuştu ?
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1977 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, diğer vakanın ise yerel bir vaka olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
21 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1977
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 104.941
Toplam Vaka Sayısı- 247
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 169
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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